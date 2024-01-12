Валиева (Никитина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева (Никитина) Людмила

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Место рождения

Стар. Тябердино

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Рево

Мать: Журавлева Светлана

Стар. Тябердино
Бракосочетание
22.11.2002

Муж: Валиев Янис Рамисович

Казань Татарстан
Рождение ребёнка
04.03.2003

Дочь: Эвелина

Отец ребёнка: Валиев Янис Рамисович

Казань
Рождение ребёнка
03.11.2004

Сын: Валиев Арсен

Отец ребёнка: Валиев Янис Рамисович

Казань
Рождение ребёнка
23.03.2014

Дочь: Ясмина

Отец ребёнка: Валиев Янис Рамисович

Казань Татарстан
Место жительства
Неизвестно
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