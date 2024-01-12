Валиева (Никитина) Людмила
Место рожденияСтар. Тябердино
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Рево
Мать: Журавлева Светлана
Стар. Тябердино
Бракосочетание
22.11.2002
Казань Татарстан
Рождение ребёнка
04.03.2003
Дочь: Эвелина
Отец ребёнка: Валиев Янис Рамисович
Казань
Рождение ребёнка
03.11.2004
Сын: Валиев Арсен
Отец ребёнка: Валиев Янис Рамисович
Казань
Рождение ребёнка
23.03.2014
Дочь: Ясмина
Отец ребёнка: Валиев Янис Рамисович
Казань Татарстан
Место жительства
Неизвестно