(Симоненко) Марина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Симоненко) Марина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.09.1850 ст.
Николаевка, Сумська область
София Саввична Симоненко
Восприемник
27.06.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Давид Семенович Клименко
Рождение ребёнка
16.11.1854 ст.

Дочь: Екатерина Ф.

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
Восприемник
26.10.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Саввич Симоненко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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