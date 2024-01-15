(Симоненко) Марина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
18.09.1850 ст.
София Саввична Симоненко
Восприемник
27.06.1851 ст.
Давид Семенович Клименко
Рождение ребёнка
16.11.1854 ст.
Дочь: Екатерина Ф.
Отец ребёнка: не указан
Восприемник
26.10.1856 ст.
Дмитрий Саввич Симоненко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно