Каравашкина Севастьянова Аида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1927
Дата смерти19.09.2007
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927
Отец: Севастьянов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1949
Дочь: Каравашкина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Коровашкин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
21.01.1954
Дочь: Каравашкина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Коровашкин Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.2007