Каравашкина Севастьянова Аида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каравашкина Севастьянова Аида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1927

Дата смерти

19.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927

Отец: Севастьянов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1949

Дочь: Каравашкина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Коровашкин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
21.01.1954

Дочь: Каравашкина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Коровашкин Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровашкин Владимир Михайлович

Смерть
19.09.2007
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