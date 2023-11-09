Павлюк (Бабала) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1966
Дочь: Котова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлюк Галина Михайловна
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлюк Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлюк Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлюк Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович