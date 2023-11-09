Павлюк (Бабала) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюк (Бабала) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1966

Дочь: Котова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюк Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюк Галина Михайловна

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюк Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюк Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюк Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Федорович

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