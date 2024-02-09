Преображенский Аркадий Владимирович
Место рождения
Дата рождения27.02.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1874 ст.
Отец Псаломарь- МК Казанско-Богородицкая церковь
Крещение
02.03.1874 ст.
Восприемники Купец города Казани Пряников Василий Дмитриев и села Балахчина жена священника Авксения Алексеевича Преображенского жена Серафима Иванова
Рождение ребёнка
16.06.1900 ст.
Сын: Преображенский Владимир Аркадьевич
Мать ребёнка: Преображенская Мария Степановна
Рождение ребёнка
30.07.1901 ст.
Сын: Преображенский Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Преображенская Мария Степановна
Рождение ребёнка
10.09.1903 ст.
Дочь: Преображенская Зинаида Аркадьевна
Мать ребёнка: Преображенская Мария Степановна
Рождение ребёнка
14.05.1907 ст.
Сын: Преображенский Антоний Аркадьевич
Мать ребёнка: Преображенская Мария Степановна
Рождение ребёнка
06.03.1909 ст.
Сын: Преображенский Аркадий Аркадьевич
Мать ребёнка: Преображенская Мария Степановна
Арест
30.08.1930
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно