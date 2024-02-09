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Преображенский Аркадий Владимирович

Место рождения

Балахчино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.02.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1874 ст.

Отец: Преображенский Владимир Александров

Мать: Преображенская Клавдия Петрова

Балахчино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Отец Псаломарь- МК Казанско-Богородицкая церковь
Крещение
02.03.1874 ст.
Балахчино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники Купец города Казани Пряников Василий Дмитриев и села Балахчина жена священника Авксения Алексеевича Преображенского жена Серафима Иванова
Рождение ребёнка
16.06.1900 ст.

Сын: Преображенский Владимир Аркадьевич

Мать ребёнка: Преображенская Мария Степановна

Пановка, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1901 ст.

Сын: Преображенский Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Преображенская Мария Степановна

Рождение ребёнка
10.09.1903 ст.

Дочь: Преображенская Зинаида Аркадьевна

Мать ребёнка: Преображенская Мария Степановна

Пановка, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1907 ст.

Сын: Преображенский Антоний Аркадьевич

Мать ребёнка: Преображенская Мария Степановна

Пановка, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1909 ст.

Сын: Преображенский Аркадий Аркадьевич

Мать ребёнка: Преображенская Мария Степановна

Пановка, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Арест
30.08.1930
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преображенская Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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