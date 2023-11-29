Шайхутдинов Хатмулла Ризванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1938
Дочь: Шайхутдинова Миляуша Хатмулловна
Мать ребёнка: Шайхутдинова Фатиха Якуповна
Кызыл-Чишма, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1941
Сын: Ульянов Шайхутдинов Флюр Хатмуллович
Мать ребёнка: Шайхутдинова Фатиха Якуповна
Языково, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1947
Дочь: Шайхутдинова Флюра Хатмулловна
Мать ребёнка: Шайхутдинова Фатиха Якуповна
Смерть
Неизвестно