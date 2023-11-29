Шайхутдинов Хатмулла Ризванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхутдинов Хатмулла Ризванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1938

Дочь: Шайхутдинова Миляуша Хатмулловна

Мать ребёнка: Шайхутдинова Фатиха Якуповна

Кызыл-Чишма, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1941

Сын: Ульянов Шайхутдинов Флюр Хатмуллович

Мать ребёнка: Шайхутдинова Фатиха Якуповна

Языково, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1947

Дочь: Шайхутдинова Флюра Хатмулловна

Мать ребёнка: Шайхутдинова Фатиха Якуповна

Смерть
Неизвестно
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