Цибикова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цибиков Павел Григорьевич
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цибиков Павел Григорьевич