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Сунцов Яков Федотович

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Место рождения

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

29.07.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: Сунцов Федот Федотович

Мать: не указана

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.10.1913 ст.

Жена: Сунцова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
24.04.1915 ст.

Сын: Сунцов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Сунцова Парасковья Михайловна

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Сунцов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Сунцова Парасковья Михайловна

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сунцов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Сунцова Парасковья Михайловна

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.09.1930

Дочь: Васенина Апполинария Яковлевна

Мать ребёнка: Сунцова Парасковья Михайловна

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунцов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Сунцова Парасковья Михайловна

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
штукатур, конюх, сторож
Смерть
29.07.1945
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