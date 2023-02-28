Сунцов Яков Федотович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смерти29.07.1945
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887
Отец: Сунцов Федот Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
24.04.1915 ст.
Мать ребёнка: Сунцова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Сунцова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Сунцова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
30.09.1930
Дочь: Васенина Апполинария Яковлевна
Мать ребёнка: Сунцова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сунцова Парасковья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
штукатур, конюх, сторож
Смерть
29.07.1945