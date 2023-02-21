Крысов Георгий Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Крысов Давыд Зотиков
Мать: Крысова Фекла Егоровна
Бракосочетание
После 1852
Жена: Крысова Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Крысова Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Крысова Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Орлова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Крысова Елена Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Дементия Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно