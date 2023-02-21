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Крысов Георгий Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Крысов Давыд Зотиков

Мать: Крысова Фекла Егоровна

Бракосочетание
После 1852

Жена: Крысова Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крысов Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Крысова Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Крысова Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Орлова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Крысова Елена Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Дементия Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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