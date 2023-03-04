Головань (Ванда) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1959
Отец: Ванда Павел Иванович
Мать: Ванда Лида Павловна
Рождение ребёнка
21.09.1980
Дочь: Головань Олеся Викторовна
Отец ребёнка: Головань Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головань Александр Викторович
Отец ребёнка: Головань Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головань Виктор