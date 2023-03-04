Головань (Ванда) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловань (Ванда) Валентина Павловна

Головань (Ванда) Валентина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1959

Отец: Ванда Павел Иванович

Мать: Ванда Лида Павловна

Рождение ребёнка
21.09.1980

Дочь: Головань Олеся Викторовна

Отец ребёнка: Головань Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головань Александр Викторович

Отец ребёнка: Головань Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головань Виктор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close