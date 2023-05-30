Емельянова (Шевлякова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1957
Рождение ребёнка
14.11.1980
Дочь: Емельянова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Емельянов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1986
Дочь: Емельянова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Емельянов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
22.02.1988
Сын: Емельянов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Емельянов Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно