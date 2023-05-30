Емельянова (Шевлякова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Шевлякова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1957

Отец: Шевляков Иван Алексеевич

Мать: Шевлякова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
14.11.1980

Дочь: Емельянова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Емельянов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1986

Дочь: Емельянова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Емельянов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
22.02.1988

Сын: Емельянов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Емельянов Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Виктор Михайлович

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