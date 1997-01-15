Маханова (Колсанова) Елена Исаковна
Место рожденияД. Долиновка Б. Тарханского района Татарстан
Дата рождения14.05.1929
Дата смерти15.01.1997
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Д. Долиновка Б. Тарханского района Татарстан
Рождение ребёнка
27.02.1953
Сын: Маханов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Маханов Василий Данилович
Кильдюшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1997
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область