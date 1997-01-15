Маханова (Колсанова) Елена Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маханова (Колсанова) Елена Исаковна

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Место рождения

Д. Долиновка Б. Тарханского района Татарстан

Дата рождения

14.05.1929

Дата смерти

15.01.1997

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Д. Долиновка Б. Тарханского района Татарстан
Рождение ребёнка
27.02.1953

Сын: Маханов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Маханов Василий Данилович

Кильдюшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маханов Василий Данилович

Смерть
15.01.1997
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
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