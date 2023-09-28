Шарапова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

15.?.1993

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1993

Отец: Шарапов Сергей Валерьевич

Мать: Шарапова Ирина Васильевна

Москва
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