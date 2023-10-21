Едрёнкин Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Пётр Григорьевич

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Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

09.06.1905

Дата смерти

21.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1905

Отец: Едрёнкин Григорий Васильевич

Мать: Едрёнкина Анастасия Григорьевна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
21.06.1905
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Причина смерти: слаборождённый
Похороны
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
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