Сахаров Владислав Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Владислав Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сахаров Вадим Владимирович

Мать: Сахарова Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Михаил Владиславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Михаил Владиславович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудная Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Андрей Владиславович

Мать ребёнка: не указана

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