Власов Фёдор Тихонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1882
Дочь: Салова Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Власова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Власова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Власова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Власова Матрена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно