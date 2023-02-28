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Власов Фёдор Тихонович

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Место рождения

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Тихон

Мать: не указана

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1882

Дочь: Салова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Власова Матрена Михайловна

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Власова Матрена Михайловна

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Власова Матрена Михайловна

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Власова Матрена Михайловна

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Матрена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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