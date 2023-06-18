Агриппина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1877
Отец ребёнка: не указан
Малая Венделевка 2-я, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1880
Сын: Чернобай Венедикт Кузьмич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.06.1883
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно