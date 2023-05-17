Сырица Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырица Виктор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1923

Пол

Мужской

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1923

Отец: Сырица Федор Степанович

Мать: Сырица Клавдия Герасимовна

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