Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сырица Виктор Федорович
Сырица Виктор Федорович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1923
Пол
Мужской
Отец
Сырица Федор Степанович
1898 г.р.
Мать
Сырица (Шидловская) Клавдия Герасимовна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
OD
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1923
Отец:
Сырица Федор Степанович
Мать:
Сырица Клавдия Герасимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия