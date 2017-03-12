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Барков Андрей Алексеевич
Барков Андрей Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.2017
Пол
Мужской
Отец
Барков Алексей Геннадьевич
1976 г.р.
Мать
Баркова Ольга Аркадьевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.2017
Отец:
Барков Алексей Геннадьевич
Мать:
Баркова Ольга Аркадьевна
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