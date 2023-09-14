Домнин Илья Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомнин Илья Васильев

Домнин Илья Васильев

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

18.07.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1837

Отец: Домнин Василий Григорьев

Мать: Домнина Евгения Иванова

г. Белорецк
Крещение
24.07.1837
г. Белорецк
Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Домнина Мария Иванова

г. Белорецк
Рождение ребёнка
10.12.1857

Сын: Домнин Стефан Ильин

Мать ребёнка: Домнина Мария Иванова

г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Ирина Кожевникова
Восприемник
Неизвестно
Алексей Григорьев Бобров
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close