Домнин Илья Васильев
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения18.07.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1837
Отец: Домнин Василий Григорьев
Мать: Домнина Евгения Иванова
г. Белорецк
Крещение
24.07.1837
г. Белорецк
Бракосочетание
30.01.1857
Жена: Домнина Мария Иванова
г. Белорецк
Рождение ребёнка
10.12.1857
Сын: Домнин Стефан Ильин
Мать ребёнка: Домнина Мария Иванова
г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Ирина Кожевникова
Восприемник
Неизвестно
Алексей Григорьев Бобров
Смерть
Неизвестно