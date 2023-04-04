Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Всеволод

Мать: Вера

Смерть
2008
Причина смерти: Рак
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