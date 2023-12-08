Белокурова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1996
Сын: Курмышев Андрей Маратович
Отец ребёнка: Курмышев Марат Жавдатович
Рождение ребёнка
16.06.1998
Отец ребёнка: Курмышев Марат Жавдатович
Рождение ребёнка
14.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курмышев Марат Жавдатович
Бракосочетание
Неизвестно