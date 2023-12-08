Белокурова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокурова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

1996 г.р.
1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1996

Сын: Курмышев Андрей Маратович

Отец ребёнка: Курмышев Марат Жавдатович

Рождение ребёнка
16.06.1998

Сын: Курмышев Егор Маратович

Отец ребёнка: Курмышев Марат Жавдатович

Рождение ребёнка
14.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курмышев Марат Жавдатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курмышев Марат Жавдатович

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