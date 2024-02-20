Янатьев Георгий Ильич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1864
Дата смерти04.05.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1864
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
19.05.1893
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
?.05.1894
Сын: Янатьев Леонтий Георгиевич
Мать ребёнка: Янатьева Евгения Митрофанова
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
03.06.1896
Мать ребёнка: Янатьева Евгения Митрофанова
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1896
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-горячка