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Янатьев Георгий Ильич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1864

Дата смерти

04.05.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Янатьев / Янакиев / Илья Георгиевич / Юрьевич /

Мать: Янатьева Ефимия / Елена / Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
19.05.1893

Жена: Янатьева Евгения Митрофанова

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
?.05.1894

Сын: Янатьев Леонтий Георгиевич

Мать ребёнка: Янатьева Евгения Митрофанова

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
03.06.1896

Сын: Янатьев Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Янатьева Евгения Митрофанова

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янатьевна Любовь Саввична

Смерть
04.05.1896
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-горячка
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