Марьин ? Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьин ? Ермолай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Марьин ? Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Марьин ? Николай

Мать ребёнка: Марьина Милания

Рождение ребёнка
1878

Сын: Марьин Алексей

Мать ребёнка: Марьина Милания

Рождение ребёнка
1887

Сын: Мирьин Андрей

Мать ребёнка: Марьина Милания

Смерть
Неизвестно
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