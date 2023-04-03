Марьин ? Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Марьин ? Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Марьин ? Николай
Мать ребёнка: Марьина Милания
Рождение ребёнка
1878
Сын: Марьин Алексей
Мать ребёнка: Марьина Милания
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мирьин Андрей
Мать ребёнка: Марьина Милания
Смерть
Неизвестно