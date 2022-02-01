Кирикова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1923
Дата смерти?.02.2022
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Вахрушев Яков
Мать: Вахрушева Салманида
Сын: Кириков Владимир Герасимович
Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович
Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович
Сын: Кириков Александр Герасимович
Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович
Сын: Кириков Николай Герасимович
Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович
Дочь: Кирикова Галина Герасимовна
Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович
Сын: Кириков Анатолий Герасимович
Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович
Дочь: Кирикова Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович
Дочь: Кирикова Надежда Герасимовна
Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович
Дочь: Кирикова Нина Герасимовна
Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович
Сын: Кириков Василий Герасимович
Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович