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Кирикова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1923

Дата смерти

?.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1923

Отец: Вахрушев Яков

Мать: Вахрушева Салманида

Рождение ребёнка
1946

Сын: Кириков Владимир Герасимович

Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович

Рождение ребёнка
06.07.1949

Сын: Кириков Пётр Герасимович

Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович

Рождение ребёнка
15.04.1951

Сын: Кириков Александр Герасимович

Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кириков Николай Герасимович

Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кирикова Галина Герасимовна

Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович

Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Кириков Анатолий Герасимович

Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирикова Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирикова Надежда Герасимовна

Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирикова Нина Герасимовна

Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириков Василий Герасимович

Отец ребёнка: Кириков Герасим Константинович

Смерть
?.02.2022
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