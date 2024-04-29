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Усов Агей Иванов

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Усов Иван Иванов

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Исповедные росписи церквей: Покровской Новоудинской слободы, Архангельской Уянской слободы, Ильинской Куйтунской слободы, Зосимо – Савватееевской Падунского погоста, Ильинской Большеокинского погоста,... Показать все
Бракосочетание
02.04.1801

Жена: Логинова Анна Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
венчанъ крестьянинъ агей иванов усовъ оной слободе у вдове Степаниде логиновои надочери еѣ девице Анне Ивановои пер вымъ браком ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 223
Смерть
Неизвестно

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