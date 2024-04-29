Усов Агей Иванов
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Усов Иван Иванов
Мать: не указана
Исповедные росписи церквей: Покровской Новоудинской слободы, Архангельской Уянской слободы, Ильинской Куйтунской слободы, Зосимо – Савватееевской Падунского погоста, Ильинской Большеокинского погоста,... Показать все
Бракосочетание
02.04.1801
Жена: Логинова Анна Иванова
венчанъ крестьянинъ агей иванов усовъ оной слободе у вдове Степаниде логиновои надочери еѣ девице Анне Ивановои пер вымъ браком ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 223
Смерть
Неизвестно