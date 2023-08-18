Зубкова Евдокия Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Зубков Василий Ильин
Отец ребёнка: Зубков Илья Егоров
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Зубков Андрей Ильин
Отец ребёнка: Зубков Илья Егоров
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Зубков Стефан Ильин
Отец ребёнка: Зубков Илья Егоров
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Зубков Илья Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубков Илья Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829