Зубкова Евдокия Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубкова Евдокия Кондратьева

Зубкова Евдокия Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Зубков Василий Ильин

Отец ребёнка: Зубков Илья Егоров

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Зубков Андрей Ильин

Отец ребёнка: Зубков Илья Егоров

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Зубков Стефан Ильин

Отец ребёнка: Зубков Илья Егоров

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Зубков Илья Егоров

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Илья Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close