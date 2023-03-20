Хлебородов Андрей Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебородов Андрей Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Хлебородов Павел

Мать ребёнка: Хлебородова Анна (Нюра Няня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлебородова Анна (Нюра Няня)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебородова Анна (Нюра Няня)

Смерть
Неизвестно
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