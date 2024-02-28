Сиразетдинов Саубан Закария улы
Место рождения
Дата рождения25.09.1956
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1956
Рождение ребёнка
Около 1985
Сын: Сиразетдинов Анвар Саубан улы
Мать ребёнка: Сиразетдинова Флорида
Рождение ребёнка
01.07.1989
Сын: Сиразетдинов Айдар Саубан улы
Мать ребёнка: Сиразетдинова Флорида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиразетдинова Флорида
Смерть
2004