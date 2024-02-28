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Сиразетдинов Саубан Закария улы

Место рождения

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1956

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1956

Отец: Сиразетдинов Закария Загертдинович (Тимербаевич)

Мать: Сиразетдинова Рабига Нигмат кызы

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1985

Сын: Сиразетдинов Анвар Саубан улы

Мать ребёнка: Сиразетдинова Флорида

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1989

Сын: Сиразетдинов Айдар Саубан улы

Мать ребёнка: Сиразетдинова Флорида

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиразетдинова Флорида

Смерть
2004
Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
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