Выходцев Михаил Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Бородихина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Выходцева Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
01.11.1871
Мать ребёнка: Выходцева Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
20.12.1872
Сын: Выходцев Игнатий Михайлов
Мать ребёнка: Выходцева Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
12.07.1874
Дочь: Улитта Михайлова
Мать ребёнка: Выходцева Дарья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выходцева Дарья Сергеева
Смерть
Неизвестно