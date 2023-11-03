Выходцев Михаил Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Михаил Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Андрей Галактионов

Мать: Выходцева Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Бородихина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Выходцева Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
01.11.1871

Сын: Выходцев Косма Михайлов

Мать ребёнка: Выходцева Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
20.12.1872

Сын: Выходцев Игнатий Михайлов

Мать ребёнка: Выходцева Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
12.07.1874

Дочь: Улитта Михайлова

Мать ребёнка: Выходцева Дарья Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Дарья Сергеева

Смерть
Неизвестно
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