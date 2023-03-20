Кузнецова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Павлович
Рождение ребёнка
13.06.1971
Дочь: Заверткина Диана Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Павлович