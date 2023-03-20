Кузнецова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Павлович

Рождение ребёнка
13.06.1971

Дочь: Заверткина Диана Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Павлович

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