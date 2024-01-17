Кичапин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929
Отец: Кичапин Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.2006
Рождение ребёнка
16.08.?
Мать ребёнка: Кичапина Анисия Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кичапин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кичапина Анисия Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кичапин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Кичапина Анисия Лукьяновна
Смерть
Неизвестно