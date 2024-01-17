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Кичапин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929

Отец: Кичапин Василий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.2006

Жена: Кичапина Анисия Лукьяновна

Рождение ребёнка
16.08.?

Сын: Кичапин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Кичапина Анисия Лукьяновна

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичапин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кичапина Анисия Лукьяновна

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичапин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Кичапина Анисия Лукьяновна

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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