Павловская (Семина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская (Семина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Чернуха

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернуха
Рождение ребёнка
04.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павловский Алексей Феофилактович

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павловский Алексей Феофилактович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павловский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Павловский Алексей Феофилактович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Павловский Алексей Феофилактович

Смерть
Неизвестно
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