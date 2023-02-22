Павловская (Семина) Евдокия Ивановна
Место рожденияЧернуха
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Чернуха
Рождение ребёнка
04.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павловский Алексей Феофилактович
Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павловский Алексей Феофилактович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Павловский Алексей Феофилактович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Павловский Алексей Феофилактович
Смерть
Неизвестно