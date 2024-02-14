Хусаинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович
Отец ребёнка: Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Фатхулла Гиззатуллович
Отец ребёнка: Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Газима Гиззатулловна
Отец ребёнка: Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Хабибкамал Гиззатулловна
Отец ребёнка: Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно