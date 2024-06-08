Бабурин Вадим Иванович
Место рожденияд. Комары Фалёнский район Кировская область
Дата рождения01.01.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938
Рождение ребёнка
19.10.1962
Мать ребёнка: Бабурина (Кузнецова) Тамара Максимовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1969
Дочь: Бабурина Светлана Вадимовна
Мать ребёнка: Бабурина (Кузнецова) Тамара Максимовна
Смерть
Неизвестно