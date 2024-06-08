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Бабурин Вадим Иванович

Место рождения

д. Комары Фалёнский район Кировская область

Дата рождения

01.01.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: Бабурин Иван Прокопьевич

Мать: Бабурина (Яговкина) Серафима Ильинична

Рождение ребёнка
19.10.1962

Сын: Бабурин Олег Вадимович

Мать ребёнка: Бабурина (Кузнецова) Тамара Максимовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1969

Дочь: Бабурина Светлана Вадимовна

Мать ребёнка: Бабурина (Кузнецова) Тамара Максимовна

Смерть
Неизвестно

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