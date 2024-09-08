Федосейкина (Шепелева) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.12.1977
Рождение ребёнка
09.04.1979
Сын: Федосейкин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Федосейкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
16.06.1984
Дочь: (Федосейкина) Марина Владимировна
Отец ребёнка: Федосейкин Владимир Владимирович