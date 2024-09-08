Федосейкина (Шепелева) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосейкина (Шепелева) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.12.1977

Муж: Федосейкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
09.04.1979

Сын: Федосейкин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Федосейкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
16.06.1984

Дочь: (Федосейкина) Марина Владимировна

Отец ребёнка: Федосейкин Владимир Владимирович

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