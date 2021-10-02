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Савчук Александр Павлович

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Место рождения

Чуйковка, Сумська область

Дата рождения

09.05.1969

Дата смерти

02.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1969

Отец: Савчук Павел Никитович

Мать: Савчук Любовь Васильевна

Чуйковка, Сумська область
Бракосочетание
12.04.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1992

Сын: Савчук Андрей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Одес, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.07.1994

Сын: Савчук Анатолий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Одес, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.10.2021
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