Савчук Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения09.05.1969
Дата смерти02.10.2021
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1969
Отец: Савчук Павел Никитович
Мать: Савчук Любовь Васильевна
Бракосочетание
12.04.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1992
Сын: Савчук Андрей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1994
Сын: Савчук Анатолий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.10.2021