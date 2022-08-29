Зайцева (Антипова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Антипова) Надежда

Место рождения

смоленская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Антипов Сергей Степанович

Мать: Антипова Мария Романовна

смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Александр

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Александр

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Александр

Докудово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Докудово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

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