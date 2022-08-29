Зайцева (Антипова) Надежда
Место рождениясмоленская область
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Александр
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Александр
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Александр
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно