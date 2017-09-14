Демидов Вадим
Место рождения
Дата рождения05.09.1934
Дата смерти14.09.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1934
Отец: Демидов Яков
Мать: Демидова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова (Фомина) Галина
Рождение ребёнка
09.12.1965
Дочь: Гудь (Демидова) Екатерина
Мать ребёнка: Демидова (Фомина) Галина
Смерть
14.09.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Южное