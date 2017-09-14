Демидов Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Вадим

Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.09.1934

Дата смерти

14.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1934

Отец: Демидов Яков

Мать: Демидова Анастасия

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова (Фомина) Галина

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
09.12.1965

Дочь: Гудь (Демидова) Екатерина

Мать ребёнка: Демидова (Фомина) Галина

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
14.09.2017
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Южное

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