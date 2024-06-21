Терентий Понизович Исакович 10.04.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терентий Понизович Исакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1882

Дата смерти

14.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1882

Отец: Понизович Исак Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понизович Мария (Маня) Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понизович Просковья Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Понизович Константин Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.01.1974

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