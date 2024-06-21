Терентий Понизович Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1882
Дата смерти14.01.1974
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1882
Отец: Понизович Исак Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понизович Мария (Маня) Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понизович Просковья Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Понизович Константин Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.01.1974