Ламухина (Шахова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламухина (Шахова) Мария

Место рождения

Иркутск, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шахов Яков

Мать: Шахова (Силина) Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламухин Сергей

Отец ребёнка: Ламухин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ламухина) Вера

Отец ребёнка: Ламухин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ламухина) Любовь

Отец ребёнка: Ламухин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ламухин Александр

Смерть
Неизвестно

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