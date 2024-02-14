Ламухина (Шахова) Мария
Место рожденияИркутск, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шахов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламухин Сергей
Отец ребёнка: Ламухин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ламухина) Вера
Отец ребёнка: Ламухин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ламухина) Любовь
Отец ребёнка: Ламухин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ламухин Александр
Смерть
Неизвестно