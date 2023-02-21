Николаев Радик Юриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Радик Юриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1995

Дочь: Николаева Алина Радиковна

Мать ребёнка: Николаева Фирдиня Фарагатовна

Рождение ребёнка
20.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Фирдиня Фарагатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Фирдиня Фарагатовна

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