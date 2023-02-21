Николаев Радик Юриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1995
Дочь: Николаева Алина Радиковна
Мать ребёнка: Николаева Фирдиня Фарагатовна
Рождение ребёнка
20.08.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Фирдиня Фарагатовна
Бракосочетание
Неизвестно