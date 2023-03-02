Антонов Иоанн (Иван) Антониев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1856
Дочь: Миллер Агрипина (Аграфена) Иоаннова
Мать ребёнка: Антонов Пелагея Димитриева
Карасубазар
Рождение ребёнка
24.01.1859
Сын: Антонов Григорий (Иванов) Иоаннов
Мать ребёнка: Антонов Пелагея Димитриева
Карасубазар
Рождение ребёнка
11.02.1861
Сын: Антонов Дмитрий (Иванов) Иоаннов
Мать ребёнка: Антонов Пелагея Димитриева
Карасубазар
Рождение ребёнка
12.08.1865
Сын: Антонов Андрей (Иванов) Иоаннов
Мать ребёнка: Антонов Пелагея Димитриева
Карасубазар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Николай (Иванов) Иоаннов
Мать ребёнка: Антонов Пелагея Димитриева
Карасубазар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Феодор (Иванов) Иоаннов
Мать ребёнка: Антонов Пелагея Димитриева
Карасубазар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Яков (Иванов) Иоаннов
Мать ребёнка: Антонов Пелагея Димитриева
Смерть
Неизвестно