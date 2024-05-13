Дюдина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюдина Елена

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дюдин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Дюдин Андрей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.10.1923

Дочь: Георге (Дюдина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Дюдин Андрей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дюдин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Дюдин Андрей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Дюдин Василий Андрееви

Отец ребёнка: Дюдин Андрей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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