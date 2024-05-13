Дюдина Елена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дюдин Яков Андреевич
Отец ребёнка: Дюдин Андрей
Рождение ребёнка
14.10.1923
Дочь: Георге (Дюдина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Дюдин Андрей
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Дюдин Андрей
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Дюдин Андрей
Смерть
Неизвестно