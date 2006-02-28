(Лыгденова) Баярма 07.08.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лыгденова) Баярма

Место рождения

с. Усть-Эгита Еравнинский район Бурятия

Дата рождения

07.08.1988

Дата смерти

28.02.2006

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

с. Усть-Эгита Еравнинский район Бурятия
Смерть
28.02.2006
г. Чита Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Толгой Кижинга

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