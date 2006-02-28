(Лыгденова) Баярма
Место рожденияс. Усть-Эгита Еравнинский район Бурятия
Дата рождения07.08.1988
Дата смерти28.02.2006
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
с. Усть-Эгита Еравнинский район Бурятия
Смерть
28.02.2006
г. Чита Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Толгой Кижинга