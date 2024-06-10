Орлов Григорий (Егор) Иванов До 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Григорий (Егор) Иванов

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Место рождения

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Орлов Иван

Мать: не указана

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Панфилова (Орлова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1889

Дочь: Орлова Евфросиния Егорова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Орлов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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