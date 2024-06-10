Орлов Григорий (Егор) Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Орлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Панфилова (Орлова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1889
Дочь: Орлова Евфросиния Егорова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно