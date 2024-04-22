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Брашкин Иван Андреевич

Место рождения

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.10.1914

Дата смерти

03.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1914

Отец: Брашкин Андрей Михайлович

Мать: Матрона Емельяновна

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Павловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.03.1981
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