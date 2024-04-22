Брашкин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1914
Дата смерти03.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1914
Отец: Брашкин Андрей Михайлович
Мать: Матрона Емельяновна
Рождение ребёнка
18.05.1936
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1981