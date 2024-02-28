Нечаева Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Нечаева) Марья
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Нечаева Александра
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Нечаева) Елизавета
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Нечаева) Авдотья
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Нечаева) Евдокия
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Нечаева) Арина
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1859
Сын: Нечаев Николай
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Нечаева) Елена
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Смерть
Неизвестно