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Нечаева Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Нечаева) Марья

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Рождение ребёнка
1846

Сын: Нечаева Александра

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Нечаева) Елизавета

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Нечаева) Авдотья

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Нечаева) Евдокия

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Нечаева) Арина

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Рождение ребёнка
1859

Сын: Нечаев Николай

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Нечаева) Елена

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Смерть
Неизвестно

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