Кубатиева (Тулатова) Делет-Хан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Беслан-Хаджи
Мать: Тулатова Госамайхо
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сажемат
Отец ребёнка: Кубатиев Асланбек Касаевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фатимат
Отец ребёнка: Кубатиев Асланбек Касаевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кубатиев Касполат
Отец ребёнка: Кубатиев Асланбек Касаевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кубатиев Калцыко
Отец ребёнка: Кубатиев Асланбек Касаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно