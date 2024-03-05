Кристина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.2002
Отец ребёнка: Салихов Рамиль Булатович
Рождение ребёнка
03.12.2006
Дочь: Салихова Ильвина Рамильевна
Отец ребёнка: Салихов Рамиль Булатович
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Салихова Риана Рамильевна
Отец ребёнка: Салихов Рамиль Булатович