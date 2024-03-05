Кристина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кристина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Рамиль Булатович

Рождение ребёнка
01.11.2002

Сын: Салихов Ринат Рамильевич

Отец ребёнка: Салихов Рамиль Булатович

Рождение ребёнка
03.12.2006

Дочь: Салихова Ильвина Рамильевна

Отец ребёнка: Салихов Рамиль Булатович

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Салихова Риана Рамильевна

Отец ребёнка: Салихов Рамиль Булатович

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